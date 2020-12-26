ФОТО | В Эстонию прибыла первая партия вакцины от COVID-19

”Поступившая первая партия вакцин предназначена для медицинских работников больниц, скорой помощи и центров семейных врачей. В первую очередь вакцинация проводится среди медицинских работников, поскольку они имеют более высокий риск заражения из-за контакта с пациентами с COVID-19, а вакцинация медицинских работников позволяет обеспечить непрерывность работы системы здравоохранения”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк. ”Мы надеемся, что оставшиеся вакцины от COVID-19 получат разрешение на продажу в ближайшем будущем и что в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины, чтобы мы могли как можно скорее провести вакцинацию для других групп риска и остальной части населения”, — добавил министр.

Первая прибывшая в Эстонию вакцина — это Pfizer/Biontech COVID-19 Comirnaty, предназначенная для профилактики COVID-19 у людей в возрасте от 16 лет и старше. Вакцинация противопоказана в случае, если у человека есть гиперчувствительность к любому из активных или вспомогательных веществ вакцины, поэтому вакцинацию следует отложить в случае острого заболевания или заболевания с высокой температурой. Согласно информации в буклете вакцины, ее эффективность составляет 94,6%.

”В исследованиях вакцины Comirnaty приняли участие более 44 000 человек, из которых 20 519 человек старше 16 лет получили две дозы. В ходе исследований наиболее частыми побочными эффектами от вакцины были боль в месте укола, отек в месте укола, боль, покраснение, головная боль, мышечная боль, боль в суставах, повышенная температура, озноб, усталость, плохое самочувствие, тошнота и боль в лимфатических узлах. Все эти побочные эффекты были от легкой до умеренной степени и самовосстанавливались”, — сказала генеральный директор Департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп.

В исследовании сообщалось о легких аллергических реакциях, серьезных аллергических реакций не наблюдалось ни в группе вакцины, ни в группе плацебо. У четырех из 20 519 человек в группе вакцинированных, или у 0,02% вакцинированных, развился паралич лицевого нерва или паралич Белла, который со временем проходит, но вызывает у человека временное неудобство.