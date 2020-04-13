13.04.2020, 14:37

ФОТО | В Эстонию прибыл самолет со средствами личной защиты

 (44)
Андрес Путтинг
EST 1
Galerii: 12 pilti
Foto: Andres Putting

Сегодня во второй половине дня в Таллиннском аэропорту приземлился самолет Airest, который доставил средства личной защиты.

Насколько известно Delfi, самолет совершил рейс по маршруту Таллинн - Китай - Лейпциг - Таллинн с посадкой в Новосибирске.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.

Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.

Читайте также: