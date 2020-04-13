ФОТО | В Эстонию прибыл самолет со средствами личной защиты

Насколько известно Delfi, самолет совершил рейс по маршруту Таллинн - Китай - Лейпциг - Таллинн с посадкой в Новосибирске.

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