ФОТО | В Эстонии так не принято: бытовой мусор оказался вывален прямо на дорогу

Высказывались предположения, что, вероятно, из какого-то мусоросборщика вывалился мешок и при падении лопнул.

Больше всего в разбросанном на обочине мусоре оказалось использованных резиновых перчаток и бумаги для выпечки, а также полиэтиленовой упаковки для продуктов.

Поскольку на многих пакетах был логотип компании Coop, то возникло предположение, что каким-то образом к мусору причастен магазин этой сети.

Коммерческий директор пылваского подразделения продуктовых магазинов Coop утверждает, что это не мусор Coop Põlva, так как они не используют резиновые перчатки синего цвета.

Надежда, что хозяин мусора найдется и уберет за собой, сохраняется.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.