16.05.2019, 13:05

ФОТО: В Эстонии с визитом находится президент Грузии

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rus.delfi.ee
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Foto: Rauno Volmar

Сегодня и завтра в Эстонии с визитом находится президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Она встречается с Керсти Кальюлайд, спикером Рийгикогу и премьер-министром, примет участие в конференции им. Леннарта Мери и посетит творческий городок Теллискиви.

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