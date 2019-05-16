ФОТО: В Эстонии с визитом находится президент Грузии

Сегодня и завтра в Эстонии с визитом находится президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Она встречается с Керсти Кальюлайд, спикером Рийгикогу и премьер-министром, примет участие в конференции им. Леннарта Мери и посетит творческий городок Теллискиви.
Сегодня и завтра в Эстонии с визитом находится президент Грузии Саломе Зурабишвили.
Она встречается с Керсти Кальюлайд, спикером Рийгикогу и премьер-министром, примет участие в конференции им. Леннарта Мери и посетит творческий городок Теллискиви.
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