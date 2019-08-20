20.08.2019, 14:50
ФОТО: В Эстонии появилась первая женщина-пробст
Сегодня на должность пробста в церкви Ярва-Яани была назначена Катрин-Хелена Мелдер — первая женщина-пробст в истории Эстонии.
Сегодня на должность пробста в церкви Ярва-Яани была назначена Катрин-Хелена Мелдер — первая женщина-пробст в истории Эстонии.
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