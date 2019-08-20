20.08.2019, 14:50

ФОТО: В Эстонии появилась первая женщина-пробст


rus.delfi.ee
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Naispraost Foto: Kaspar Pokk

Сегодня на должность пробста в церкви Ярва-Яани была назначена Катрин-Хелена Мелдер — первая женщина-пробст в истории Эстонии.

Пробст — настоятель церкви, старший пастор.

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