ФОТО: В Эстонии поймали одного из псковских медведей и отправили в Таллиннский зоопарк

По данным Департамента окружающей среды, медведь был пойман на территории хутора в деревне Кулли, пишет rus.err.ee.

Животное накормили, затем его осмотрел ветеринар. Утром зверя доставили в Таллиннский зоопарк.

Следующим шагом является подготовка возвращения медведя в Россию.

Следов второго медведя, который также пришел в Эстонию из Псковской области, пока не обнаружено.