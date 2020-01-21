ФОТО: В Эстонии поймали несколько гигантских лососей. Одна рыба весила более 21 кг!

По словам главы отдела рыбных запасов Министерства окружающей среды Херки Тууса, прошлый год порадовал прежде всего крупной рыбой. Так, самый большой лосось весил 21,4 кг (Яагала). Далее следуют рыбы весом 17,5 кг (Селья), 17,2 кг (Яагала), 17 кг (Яагала) и 15 кг (Пуртсе).

У рыбака Дениса, поймавшему самую крупную рыбу (на фото), на то, чтобы вытащить ее из воды, ушел 1 час и 20 минут. Самыми излюбленными местами являются реки Яагала, Селья, Пуртсе и Пирита. Именно отсюда приходят и самые лучшие результаты. ”Ловля лосося и речной форели в реках при помощи спиннинга и удочки — очень популярна. В прошлом году было выдано около 3400 рыболовных карт”, — сказал Туус.

Для защиты популяции на время нереста устанавливается запрет на ловлю.