ФОТО | В Эстонии отметили 101-ю годовщину Тартуского мира

Во вторник представители Академии Сил обороны возложили венок к подножию монумента Освободительной войны в Тарту.

”Благодаря Тартускому мирному договору мы живем в свободной Эстонии”, — сказал заместитель руководителя Академии Сил обороны полковник Рийво Валге.

В церемонии приняли участие представители вооруженных сил, городских властей и союза студентов. Кадеты Академии Сил обороны сформировали почетный караул.

В 14:00 в Таллинне возле мемориала кадетам Военной школы в Тонди состоялось памятное построение. Старейшина Кристийне Яанус Рийбе и руководитель Центра истории Тонди Яак Хауд возложили памятный венок к подножию мемориала.

”Тартуский мирный договор является исходной точкой нашей государственности, дал возможность самим формировать свою страну и своё будущее”, — отметил во время церемонии возложения венка старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Управа Кристийне

Тартуский мирный договор между советской Россией и Эстонией был заключен 101 год назад, 2 февраля 1920 года. Документ ознаменовал официальное завершение войны за независимость Эстонии и установил границы между двумя государствами, его подписавшими.