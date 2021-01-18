ФОТО | В Эстонии обнаружено шесть новых затонувших кораблей и необычная постройка на дне моря
В прошлом году Транспортный департамент в ходе гидрографических исследований нашел на дне моря шесть новых затонувших кораблей.
В прошлом году Транспортный департамент в ходе гидрографических исследований нашел на дне моря шесть новых затонувших кораблей.
Один остов затонувшего судна найден в Финском заливе, один в Вяйнамери, еще один вблизи порта Куйвасту, один на юге от острова Вийрелайд и два на юге от острова Кихну, в Рижском заливе.
Судно, найденное около порта Куйвасту, скорее всего, является советским миноносцем ”Сердитый”, который потопили немецкие войска в 1941 году (на фото ниже).
Все остальные судна пока еще не опознаны. Большинство из них значительно разложились, а это указывает на то, что мы имеем дело, скорее всего, с более старыми кораблями.
Недалеко от Пярну была обнаружена неизвестная подводная постройка (на фото ниже). После исследования выяснилось, что это построенная в 1970 году система для снабжения пярнуской грязелечебницы морской водой. Бетонная постройка размером 2 на 8 метров находится в около 600 метрах от грязелечебницы на дне моря, 3 метра под водой. С лечебницей ее соединяет бетонный канал.
Также выяснилось, что один обнаруженный на дне Рижского залива в 2019 году объект является самолетом, а не судном. Водолазы подтвердили, что это советский самолет ИЛ-2, который был сбит во время Второй мировой войны.
В среднем в год находят до 10 остовов затонувших кораблей. Транспортный департамент обнаружен на эстонском морском дне всего 594 затонувших судна.
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