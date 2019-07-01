01.07.2019, 20:10

ФОТО: В Элва работает самый милый полицейский — кролик Юссь! Что входит в его обязанности?

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rus.delfi.ee
EST 38
ФОТО: В Элва работает самый милый полицейский — кролик Юссь! Что входит в его обязанности?
Foto: Lõuna prefektuur / Facebook

В Эльваском доме полиции можно увидеть очень необычного жителя: наряду с полицейскими и служебными собаками здесь работает и карликовый кролик Юссь.

Лыугаская префектура у себя в Facebook сообщает, что кролику семь лет, трудовой стаж — два года. Рабочие обязанности определяются следующим образом: быть милым и снижать уровень стресса у полицейских и клиентов.


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