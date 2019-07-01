01.07.2019, 20:10
ФОТО: В Элва работает самый милый полицейский — кролик Юссь! Что входит в его обязанности?(35)
В Эльваском доме полиции можно увидеть очень необычного жителя: наряду с полицейскими и служебными собаками здесь работает и карликовый кролик Юссь.
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