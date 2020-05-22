ФОТО | В двух парках Кристийне работают фонтаны

”Девиз района Кристийне — "Сад в центре города" — и заработавшие фонтаны еще больше украшают наши популярные парки и места для прогулок. В парке Лёвенру создана одна из самых лучших в Таллинне детских игровых площадок, там много уличных тренажеров и каждый сможет найти занятие по душе”, — отметил старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

Парк Лёвенру расположен в районе Кристийне, это обширная историческая зеленая зона. А сквер на улице Коткапоя можно найти по адресу ул. Коткапоя 2b, это рядом с торговым центром Kristiine keskus.

”В 2018 году мы привели в порядок и обновили этот сквер, в рамках работ отремонтировали мощёную камнями дорогу, ограждения цветочных клумб, также здесь были установлены новые скамьи и инфостенд. Приходите насладиться весенней погодой возле фонтанов в нашем районе”, — добавил Рийбе.

Фото: управа Кристийне





Фото: управа Кристийне

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