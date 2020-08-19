19.08.2020, 12:10

ФОТО | В доме Стенбока премьер-министр встретился со своими предшественниками


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ФОТО | В доме Стенбока премьер-министр встретился со своими предшественниками
Foto: Priit Simson

Сегодня премьер-министр принимает в доме Стенбока своих предшественников — предыдущих премьер-министров Эстонской Республики. Премьер-министры собираются вместе уже четвертый год подряд.

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