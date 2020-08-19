19.08.2020, 12:10
ФОТО | В доме Стенбока премьер-министр встретился со своими предшественниками
Сегодня премьер-министр принимает в доме Стенбока своих предшественников — предыдущих премьер-министров Эстонской Республики. Премьер-министры собираются вместе уже четвертый год подряд.
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