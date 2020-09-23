ФОТО: в детском саду ”Лепатрийну” за 5 лет собрали свыше 16 тонн макулатуры

Одна тонна макулатуры равна 17 деревьям, следовательно, благодаря усилиям детсадовцев 280 деревьев продолжат расти в лесу. Наряду с этим детский сад направляет часть вырученных от сдачи макулатуры средства на благотворительность, являясь все эти годы патроном эдиповой игрунки или пинчевого тамарина Трийну. Ежегодно ЦУ Tallinna Lepatriinu Lasteaed перечисляет пожертвования на покрытие расходов на питание животного.

”Таллинн стал финалистом конкурса Зеленая столица Европы-2022. Благодарим всех детей и родителей, руководство и сотрудников детского сада за отличную работу в сфере экологического просвещения и заботы об окружающей среде”, — подчеркнул старейшина Кристийне Яанус Рийбе.

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