ФОТО: в детском саду ”Лепатрийну” за 5 лет собрали свыше 16 тонн макулатуры

В этом году в Таллиннском детском саду ”Лепатрийну” вновь прошел День сбора старой бумаги. За пять лет дети, родители и сотрудники собрали и отправили на переработку 16 460 килограммов макулатуры.
Одна тонна макулатуры равна 17 деревьям, следовательно, благодаря усилиям детсадовцев 280 деревьев продолжат расти в лесу. Наряду с этим детский сад направляет часть вырученных от сдачи макулатуры средства на благотворительность, являясь все эти годы патроном эдиповой игрунки или пинчевого тамарина Трийну. Ежегодно ЦУ TallinnaLepatriinu Lasteaed перечисляет пожертвования на покрытие расходов на питание животного.
”Таллинн стал финалистом конкурса Зеленая столица Европы-2022. Благодарим всех детей и родителей, руководство и сотрудников детского сада за отличную работу в сфере экологического просвещения и заботы об окружающей среде”, — подчеркнул старейшина КристийнеЯанус Рийбе.
Кто такой Тесак и почему он покончил с собой
Навид Афкари пережил страшную экзекуцию, а потом был казнен
Как живется жене Жириновского: золото, бриллианты и долгий брак
Такого люди не ожидали: вот где прячется коронавирус