ФОТО | В День восстановления независимости виадук Рокка-аль-Маре сияет в сине-черно-белом цвете

Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги очень доволен тем, что уже построенный виадук каждый год продолжает преподносить жителям новые сюрпризы. ”Виадук Рокка-аль-Маре, несомненно, является одной из достопримечательностей района, который своим новаторским световым решением радует глаз прохожих темными вечерами. Также важно, что теперь в Хааберсти есть возможность отмечать разные праздники и привлекать внимание, например, к различным социальным кампаниям через один важный объект”, — сказал старейшина района.

Foto: Haabersti linnaosa valitsus

Строительные работы, ранее известного под названием ”Круг Хааберсти”, кольцевой развязки улиц Эхитаяте теэ, Раннамыйза теэ и шоссе Палдиски обошлись в 20,2 миллиона евро. Объем работ включал реконструкцию и строительство участков дороги, строительство виадука, реконструкцию старых, а также строительство новых пешеходных и велосипедных дорожек.

Foto: Haabersti linnaosa valitsus

В этом году на виадук также было добавлено решение динамического освещения. В рамках конкурса проектов, проведенного Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, световое решение, подготовленное инженерным бюро Delta-E, было признано лучшей работой. Работы проводились в рамках проекта ”Реконструкция перекрестка Хааберсти в Таллинне”, который частично финансирован Фондом сплочения.