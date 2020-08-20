ФОТО | В День восстановления независимости виадук Рокка-аль-Маре сияет в сине-черно-белом цвете

У виадука Рокка-аль-Маре появилось динамическое освещение, которое можно менять в зависимости от годовщин и событий. По случаю Дня восстановления независимости Эстонской Республики виадук будет сине-черно-белым, при этом в дальнейшем в дни государственных праздников виадук также будет окрашен в цвета государственного флага.
Старейшина района Хааберсти Андре Ханимяги очень доволен тем, что уже построенный виадук каждый год продолжает преподносить жителям новые сюрпризы. ”Виадук Рокка-аль-Маре, несомненно, является одной из достопримечательностей района, который своим новаторским световым решением радует глаз прохожих темными вечерами. Также важно, что теперь в Хааберсти есть возможность отмечать разные праздники и привлекать внимание, например, к различным социальным кампаниям через один важный объект”, — сказал старейшина района.
Строительные работы, ранее известного под названием ”Круг Хааберсти”, кольцевой развязки улиц Эхитаяте теэ, Раннамыйза теэ и шоссе Палдиски обошлись в 20,2 миллиона евро. Объем работ включал реконструкцию и строительство участков дороги, строительство виадука, реконструкцию старых, а также строительство новых пешеходных и велосипедных дорожек.
В этом году на виадук также было добавлено решение динамического освещения. В рамках конкурса проектов, проведенного Таллиннским департаментом окружающей среды и коммунального хозяйства, световое решение, подготовленное инженерным бюро Delta-E, было признано лучшей работой. Работы проводились в рамках проекта ”Реконструкция перекрестка Хааберсти в Таллинне”, который частично финансирован Фондом сплочения.
Врачи назвали ключевой симптом лёгкой формы коронавируса
Вот кем Ельцин был по национальности
Ребенок был в квартире, где 4 дня расчленяли его отца
Как в отеле отличить обычное зеркало от зеркала-«шпиона»