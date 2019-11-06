ФОТО: В четверг рождественская ель будет доставлена на Ратушную площадь

На Ратушной площади Таллиннa будет завтра установлена рождественская ель, которую доставят на площадь со столичной улицы Рыйка.
Подготовка к транспортировке ели, которая растет в районе Хааберсти на улице Рыйка, начнется в четверг, в 8:00. В сопровождении полиции ель будет доставлена на Ратушную площадь к обеду.
”Уже второй год подряд мы нашли главную рождественскую ель столицы в самом Таллинне — если в прошлом году она была из Кристийне, то в этом году из Хааберсти. Несмотря на то, что мы искали ель в радиусе 100 километров от столицы, в итоге решение было принято в пользу дерева, которое растет в городе. Решающим фактором стала внешность ели”, — сказал старейшина района Кесклинн Владимир Свет.
На следующий день после установки рождественской ели на Ратушной площади начнется установка Рождественского рынка, который будет открыт 15 ноября вместе с зажжением огней на рождественской ели.
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