ФОТО | В честь Дня взятия Бастилии: над Таллинном пролетели французские истребители

Сегодня, 14 июля, истребители ВВС ФранцииMirage 2000-5 в честь дня независимости (День взятия Бастилии) совершили показательный полет на малых высотах над Таллинном.
”В связи с пандемией коронавируса в мире в этом году посольство Франции не будет устраивать традиционный прием в Таллинне. Однако на протяжении всей недели все желающие посредством дигитальных каналов могут разделить с нами праздничное настроение. В качестве бонуса сегодня можно будет насладиться полетом французских истребителей над Таллинном”, — сказал ранее посол Франции Эрик Ламуру.
Истребители Mirage2000-5 охраняют на базе Эмари воздушное пространство стран Балтии с мая по август этого года.
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