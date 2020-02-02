02.02.2020, 11:30
ФОТО | В церемонии в честь 100-летия Тартуского мира приняла участие президент Кальюлайд(9)
В Тарту, на берегах Эмайыги сегодня проходит памятная церемония в честь столетия Тартуского мирного договора.
В Тарту, на берегах Эмайыги сегодня проходит памятная церемония в честь столетия Тартуского мирного договора.
Сегодня в 10 часов в Тарту у монумента Калевипоэгу началась памятная церемония, в которой принимает участие президент республики Керсти Кальюлайд.
На мероприятии выступают Оркестр Сил обороны и Тартуский академический мужской хор.
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