02.02.2020, 11:30
ФОТО | В церемонии в честь 100-летия Тартуского мира приняла участие президент Кальюлайд(17)
В Тарту, на берегах Эмайыги сегодня проходит памятная церемония в честь столетия Тартуского мирного договора.
В Тарту, на берегах Эмайыги сегодня проходит памятная церемония в честь столетия Тартуского мирного договора.
Сегодня в 10 часов в Тарту у монумента Калевипоэгу началась памятная церемония, в которой принимает участие президент республики Керсти Кальюлайд.
На мероприятии выступают Оркестр Сил обороны и Тартуский академический мужской хор.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Появилось видео, снятое за секунду до падения Boeing в Иране
Россиян обманывали с помощью Малышевой
В США заявили о перемещении человека в любое место Земли за 1 час
Малышева объяснила, почему Павленко не предотвратил у себя рак