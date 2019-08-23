23.08.2019, 08:31
ФОТО | В центре Таллинна возникла самовольная парковка. Почему МуПо смотрит сквозь пальцы?
Сейчас на таллиннской улице Йыэ идет стройка, из-за чего она превратилась в тупик, где движение отсутствует. Некоторые водители стали оставять днем свои машины на этой улице, хотя знаки парковку запрещают.
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