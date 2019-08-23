ФОТО | В центре Таллинна возникла самовольная парковка. Почему МуПо смотрит сквозь пальцы?

Сейчас на таллиннской улице Йыэ идет стройка, из-за чего она превратилась в тупик, где движение отсутствует. Некоторые водители стали оставять днем свои машины на этой улице, хотя знаки парковку запрещают.
Начальник отдела Таллиннской муниципальной полиции Трийн Уудевяли признает, что подобная парковка на улице Йыэ, конечно, дело неправильное, но так как там движения нет и машины непосредственной опасности или препятствия не создают, Муниципальная полиция относится к ситуации с пониманием.
"Большинство автомобилей принадлежат рабочим, и эта ситуация временная", — сказала Уудевяли.
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