24.01.2020, 19:16
ФОТО: В центре Таллинна возле опасного пешеходного перехода состоялся пикет(1)
Сегодня возле дома по адресу Эндла, 90 в центре Таллинна состоялся пикет. Его участники хотели привлечь внимание к находящемуся рядом нерегулируемому пешеходному переходу, на котором переходящие дорогу люди попадают под машину.
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