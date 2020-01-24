ФОТО: В центре Таллинна возле опасного пешеходного перехода состоялся пикет

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Сегодня возле дома по адресу Эндла, 90 в центре Таллинна состоялся пикет. Его участники хотели привлечь внимание к находящемуся рядом нерегулируемому пешеходному переходу, на котором переходящие дорогу люди попадают под машину.