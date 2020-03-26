26.03.2020, 20:00

ФОТО | В центре Таллинна произошла авария: легковушка врезалась в полицейский автомобиль


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Galerii: 15 pilti
Foto: Andres Putting

В четверг вечером в Таллинне на Нарвском шоссе на перекрестке улиц Йыэ и Пронкси случилось ДТП.

Авария произошла в 17.50, когда в полицейский автомобиль, двигавшийся с включенной сиреной на красный свет светофора врезался легковой автомобиль Renault.

Никто из людей не пострадал.

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