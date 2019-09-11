ФОТО | В центре Таллинна началось строительство Грузинского сквера

”На территории зеленой зоны Рауа планируется создать небольшой посвященный Грузии сквер, в котором планируется построить Солнечную площадь, посадить параллельные кусты, сделать дорожки, подсветку и установить привезенные из Тбилиси скамейки. Основная цель проекта в том, чтобы еще до наступления холодов привести зеленую зону в порядок и сделать ее более привлекательной и удобной. Надеюсь, что с помощью данного проекта в квартале Рауа появится особенная зеленая зона, которую будут активно использовать местные жители”, — отметил старейшина района Кесклинн Владимир Свет.

Из зеленой зоны Рауа было решено сделать Грузинский сквер, так как в 1920-1921 годах рядом находилось первое представительство Республики Грузия в Эстонии.

Зеленая зона будет оформлена в характерном для эстонского культурного пространства стиле с отсылками к грузинской культуре. В центре будет использован грузинский символ солнца с семью лучами — Борджгали, что означает ”течение времени”. Кусты на территории сквера будут символизировать виноградники. На территории сквера будут построены пешеходные дорожки из гранита, бетона и гранитной крошки. В парке будет также оставлено место для тематической скульптуры.

Эскиз проекта был подготовлен ландшафтным архитектором Тийной Туулик, проект составила фирма Ösel Plan OÜ. Строительные работы стоимостью 177 000 евро осуществит фирма Tallinna Teede AS.

