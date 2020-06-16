16.06.2020, 17:19
ФОТО | В Балтийском море завершились военно-морские учения Baltops 2020
Для двух кораблей, представляющих ВМФ Эстонии, - тральщика Sakala и корабль обеспечения Wambola - завершились длившиеся почти две недели крупнейшие на Балтике военно-морские учения Baltops 2020, в ходе которых экипажи судов отрабатывали взаимодействие с наземными, морскими и военно-воздушными подразделениями.
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