16.06.2020, 17:19

ФОТО | В Балтийском море завершились военно-морские учения Baltops 2020


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Läänemere suurim mereväeõppus Baltops 2020 Foto: Maria Tokke, Kaitseväe peastaabi teavitusosakond

Для двух кораблей, представляющих ВМФ Эстонии, - тральщика Sakala и корабль обеспечения Wambola - завершились длившиеся почти две недели крупнейшие на Балтике военно-морские учения Baltops 2020, в ходе которых экипажи судов отрабатывали взаимодействие с наземными, морскими и военно-воздушными подразделениями.

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