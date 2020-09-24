24.09.2020, 13:57

ФОТО: В Арукюла бензовоз съехал с дороги


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ФОТО: В Арукюла бензовоз съехал с дороги
Delfi lugeja

Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Арукюла в волости Раазику бензовоз (его задний прицеп) съехал с дороги.

Люди в аварии не пострадали.

Delfi lugeja

Как сообщили в полиции, дорожные рабочие перекрыли участок дороги, а спасатели занимаются транспортным средством.

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