24.09.2020, 13:57
ФОТО: В Арукюла бензовоз съехал с дороги
Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Арукюла в волости Раазику бензовоз (его задний прицеп) съехал с дороги.
Сегодня утром в полицию поступило сообщение о том, что в деревне Арукюла в волости Раазику бензовоз (его задний прицеп) съехал с дороги.
Люди в аварии не пострадали.
Как сообщили в полиции, дорожные рабочие перекрыли участок дороги, а спасатели занимаются транспортным средством.
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