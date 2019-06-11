ФОТО: В Аризоне открылось почетное консульство Эстонии

В понедельник вновь открыли представительство почетного консула Эстонии в США в Финиксе. Представительство открыл посол Эстонии в Америке Йонатан Всевиов.
По словам посла Всевиова, представительство будет предлагать консульскую поддержку для местных эстонцев, а также активно развивать коммерческие связи между Эстонией и США.
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