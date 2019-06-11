11.06.2019, 12:19

ФОТО: В Аризоне открылось почетное консульство Эстонии

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Eesti avas aukonsuli esinduse Phoenixis
Eesti avas aukonsuli esinduse Phoenixis Foto: Välisministeerium

В понедельник вновь открыли представительство почетного консула Эстонии в США в Финиксе. Представительство открыл посол Эстонии в Америке Йонатан Всевиов.

По словам посла Всевиова, представительство будет предлагать консульскую поддержку для местных эстонцев, а также активно развивать коммерческие связи между Эстонией и США.

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