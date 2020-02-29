ФОТО | В Аэгвийду стартовал традиционный президентский поход

Elron организовал дообеденный рейс Таллинн-Аэгвийду удлиненным составом.

По словам руководителя проекта ”Президентский поход” Кадри Тоомингас, в этом году все лыжные маршруты открыты для пеших участников. „В нашем походе на этот раз все смогут испытать себя на 10 километровой лесной тропе. В Аэгвийду мы все вместе сфотографируемся, а затем отправимся вместе с президентом Керсти Кальюлайд через Нелиярве в Янеда, где нас будет ждать горячий суп и приятная музыка”.

Президентская тропа длиной в десять километров ведет из Аэгвийду в Янеда через Нелиярве. В Президентском походе примет участие также президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд. Участвовать в походе можно бесплатно; ведущим в этот день будет Тыниc Миллинг.

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