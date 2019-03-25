25.03.2019, 19:04
ФОТО: В 70-ю годовщину мартовской депортации по всей Эстонии зажигают тысячи свечей(97)
По всей Эстонии сегодня зажгут тысячи свечей, чтобы почтить память жертв состоявшейся 70 лет назад мартовской депортации.
По всей Эстонии сегодня зажгут тысячи свечей, чтобы почтить память жертв состоявшейся 70 лет назад мартовской депортации.
Традиционно поминальные свечи зажгли в Таллинне на площади Вабадузе, в Тарту на Ратушной площади, в Пярну на площади Независимости и в Нарве на Ратушной площади.
В Тарту свечи в память о депортированных зажгли на Ратушной площади:
На певческом поле Вильянди в память о депортированных из уезда зажгли 2479 свечей:
В Курессааре на центральной площади в память о жертвах депортации зажгли 1056 свечей:
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