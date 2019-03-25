25.03.2019, 19:04

ФОТО: В 70-ю годовщину мартовской депортации по всей Эстонии зажигают тысячи свечей

 (97)
rus.delfi.ee
EST 3
Galerii: 42 pilti
Foto: Andres Putting

По всей Эстонии сегодня зажгут тысячи свечей, чтобы почтить память жертв состоявшейся 70 лет назад мартовской депортации.

Традиционно поминальные свечи зажгли в Таллинне на площади Вабадузе, в Тарту на Ратушной площади, в Пярну на площади Независимости и в Нарве на Ратушной площади.

В Тарту свечи в память о депортированных зажгли на Ратушной площади:

На певческом поле Вильянди в память о депортированных из уезда зажгли 2479 свечей:

В Курессааре на центральной площади в память о жертвах депортации зажгли 1056 свечей:

Читайте также: