ФОТО | Ужасное зрелище: волки загрызли ночью пару дюжин овец

Хозяйка хутора Лиана Вайно опубликовала в социальной сети фотографию, как экскаватором туши овец загружают в контейнер.

"Тревожная картина, но что делать… Волчата сходили в школу! Четыре года назад здесь же волки загрызли 45 овец".

Специалист по волкам Агентства по окружающей среде Марко Кюбарсепп говорит, что на овец нападают скорее более молодые волки. Обычно за раз они расправляются с 10-12 животными, но 24 жертвы за одну ночь — это кажется Кюбарсеппу подозрительным.

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Foto: Virko Martin