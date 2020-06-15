15.06.2020, 20:15

ФОТО | Ужасное зрелище в Муствеэ: спасаясь от медведя, человек залез на дерево

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ФОТО | Ужасное зрелище в Муствеэ: спасаясь от медведя, человек залез на дерево
Фото читателя

Сегодня утром порталу Delfi сообщили о случае, который можно было наблюдать в селе Кяэпа (волость Муствеэ, Йыгевамаа): на 93-м км шоссе Тарту - Валга на дереве был виден мужчина, а под деревом стоял медведь. К счастью, полиция вскоре уточнила, что речь идет об инсталляции: под деревом находилось чучело животного, а на дереве - лишь имитация человека в светоотражающем жилете.

Однако, видя такую картину, многие водители забеспокоились. "На какой-то момент это вызвало ужас", - признался порталу Delfi приславший фотографию читатель. Он даже остановил свою машину и поспешил на помощь "попавшему в беду" человеку. Как вскоре выяснилось, он был таким не один.

Порталу Delfi пока неизвестно, кто и зачем создал такую инсталляцию; была ли это просто шутка или инсталляция несет какое-то послание обществу.

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