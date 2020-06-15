ФОТО | Ужасное зрелище в Муствеэ: спасаясь от медведя, человек залез на дерево

Однако, видя такую картину, многие водители забеспокоились. "На какой-то момент это вызвало ужас", - признался порталу Delfi приславший фотографию читатель. Он даже остановил свою машину и поспешил на помощь "попавшему в беду" человеку. Как вскоре выяснилось, он был таким не один.

Порталу Delfi пока неизвестно, кто и зачем создал такую инсталляцию; была ли это просто шутка или инсталляция несет какое-то послание обществу.