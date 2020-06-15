ФОТО | Ужасное зрелище в Муствеэ: спасаясь от медведя, человек залез на дерево(8)
Сегодня утром порталу Delfi сообщили о случае, который можно было наблюдать в селе Кяэпа (волость Муствеэ, Йыгевамаа): на 93-м км шоссе Тарту - Валга на дереве был виден мужчина, а под деревом стоял медведь. К счастью, полиция вскоре уточнила, что речь идет об инсталляции: под деревом находилось чучело животного, а на дереве - лишь имитация человека в светоотражающем жилете.
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