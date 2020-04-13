ФОТО | Ужасная картина: побережье Валгеранна устлано погибшей рыбой

Сегодня на побережье пляжа Валгеранна (Пярнумаа) можно было наблюдать ужасную картину: песчаный пляж был покрыт погибшей рыбой. Газета Pärnu Postimees написала, что, по всей видимости, речь идет о деле рук человеческих: рыбаки избавились от излишнего улова.
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