24.09.2019, 20:32

ФОТО | Урмас Рейнсалу в Нью-Йорке: ядерное оружие маленького государства — международное право

 (5)
rus.delfi.ee
EST 10
Galerii: 10 pilti
Urmas Reinsalu New Yorgis Foto: Välisministeerium

Министр иностранных дел Урмас Рейнсалу в понедельник выступил с лекцией в Колумбийском университете в Нью-Йорке, рассказав о важности роли маленьких стран и необходимости базирующегося на правилах общественного строя при обеспечении мира и безопасности.

Рейнсалу рассказал аудитории Колумбийского университета, как маленькая оккупированная Советским Союзом страна к сегодняшнему дню стала историей успеха. "После восстановления независимости Эстония успешно интегрировалась в Евросоюз, НАТО, ОЭСР и многие другие международные организации. Стоя 30 лет назад в Балтийской цепи, эстонцы мечтали о своем государстве, которое было бы членом ООН. Теперь нас избрали в Совет безопасности ООН", — сказал Рейнсалу. "Ядерное оружие маленького государства — международное право", — вспомнил Рейнсалу слова президента Леннарта Мери о том, почему для нас важен базирующийся на правилах общественный строй.

Uudiskirja Üleskutse
Читайте также: