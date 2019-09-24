ФОТО | Урмас Рейнсалу в Нью-Йорке: ядерное оружие маленького государства — международное право

Рейнсалу рассказал аудитории Колумбийского университета, как маленькая оккупированная Советским Союзом страна к сегодняшнему дню стала историей успеха. "После восстановления независимости Эстония успешно интегрировалась в Евросоюз, НАТО, ОЭСР и многие другие международные организации. Стоя 30 лет назад в Балтийской цепи, эстонцы мечтали о своем государстве, которое было бы членом ООН. Теперь нас избрали в Совет безопасности ООН", — сказал Рейнсалу. "Ядерное оружие маленького государства — международное право", — вспомнил Рейнсалу слова президента Леннарта Мери о том, почему для нас важен базирующийся на правилах общественный строй.