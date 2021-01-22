ФОТО | Урмас Рейнсалу призвал к новым выборам в Беларуси и вручил Светлане Тихановской награду МИД ЭР

Во время встречи, состоявшейся с МИД Эстонии, Рейнсалу выразил поддержку Тихановской и народу Беларуси и заверил, что Эстония продолжит держать тему Беларуси в повестке дня международных организаций.

"Меня поражает смелость белорусов. Несмотря на репрессии властей, они продолжают мирный протест в защиту демократии и основных прав", - сказал Рейнсалу.

"Важно прекращение насилия, освобождение политзаключенных, начало политического диалога, результатом которого должны быть новые, свободные и демократические выборы", - добавил он.

Представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская находится в Эстонии, чтобы принять участие в организованном Эстонией неофициальном виртуальном заседании Совета безопасности ООН на высоком уровне на тему свободы белорусских СМИ, которое состоится в 16 часов в пятницу. Трансляция мероприятия доступна здесь.

Более подробная информация о мероприятии - здесь.

В Эстонии Тихановская уже встретилась с президентом Керсти Кальюлайд, главой правительства Юри Ратасом и приняла участие в заседнии комиссии Рийгикогу по международным делам.

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