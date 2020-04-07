ФОТО | Управа: минувшей ночью в парке Мянни проявилась темная сторона человеческой натуры

”Картина в представительском парке Мустамяэ по правде говоря огорчила”, — говорит старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс.

”Конечно, по-человечески я понимаю, что сидеть дома со временем надоедает, люди хотят уже отдохнуть и поиграть. И как можно увидеть на этих фотографиях, сегодня ночью в парк Мянни пришли именно ”поиграться”: что висит, то оторвать, что не висит, то разбросать! Те, кто здесь промышлял, должны были быть нашими родными мустамяэсцами, как бы не было прискорбно это признавать. Поскольку мне кажется маловероятным, что кто-то издалека придет сюда, чтобы продемонстрировать свои силовые трюки и показательные номера. Не скрою, что наряду с материальным ущербом я испытываю еще большее чувство сожаления и разочарования.

Парки Мустамяэ всегда были центром притяжения района. К сожалению, приходится признать, что чрезвычайное положение и установленные для этого правила не изменили этого факта. В парке Пардитийги, также в парколесе Сютисте все равно собираются компании, там употребляют алкоголь и шумят. При виде МуПо или полицейского патруля они пытаются разбежаться, конечно, не у всех это получается, поэтому некоторые уже получили наказание. Но как долго об этом будут помнить выпивающие, как долго продлится польза?

Как подтвердил Айвар Тоонпере из Таллиннского департамента муниципальной полиции, в безветренные погоды для наблюдения за ситуацией и местностями МуПо начнет использовать помимо патрулирования также дрон. Районная управа также планирует применить дополнительные меры, чтобы защитить наши парки и наших людей. Некоторых от них самих.

Я вновь призываю мустамяэсцев к соседскому дозору, внимательности, призываю заботиться! И если вы где-либо заметите любое нарушение порядка, игнорирование правил чрезвычайного положения и т. д., то обязательно сообщите об этом! От ответственности всех нас зависит то время, когда мы сможем вернуться к своей обычной жизни, мы должны понимать это. Вместе мы справимся!” - призвал старейшина Мустамяэ.

Управа Мустамяэ





Управа Мустамяэ

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