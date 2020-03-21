ФОТО | Управа Хааберсти владельцам собак: поводок и пакетик с собой!

По словам старейшины Хааберсти Андре Ханимяги, солнечная весенняя погода и связанные с вирусом ограничения побуждают жителей ещё больше гулять в общественных местах со своим животным, но и прописные истины не стоит забывать. ”В общественных местах собака должна быть на поводке. Особенно в то время, когда на тропах здоровья, в парках и на прогулках больше обычного людей. Хозяин животного должен заботиться, чтобы укусы животного в условиях чрезвычайного положения не прибавили медикам работы”, — добавил старейшина.

Помимо этого управа установила дополнительные знаки, которые напоминают владельцам домашних животных об обязанности убирать за любимцами. ”Первые знаки были установлены в октябре прошлого года. Обратная связь жителей показала нам, что таких напоминаний должно быть больше. Сейчас действительно хорошее время, чтобы более тщательно следить за тем, что происходит на тропах здоровья и на пляжах”, — пояснил Ханимяги, который призвал держать всех на улице друг от друга более длинную дистанцию.

Убрать за своим любимцем в общественном месте — элементарная вещь, понятная всем. Но знак не может сразу поменять человека. Старейшина выразил надежду, что напоминание даст толчок к изменению к лучшему и пакеты, предназначенные для уборки, будут использованы по назначению. ”Поддержим округу в чистоте и уберём за своими любимцами. Верю, что всем и в дальнейшем будет приятно гулять в парке, на тропе здоровья или на пешеходной дорожке”, — призвал всех Ханимяги.

Фото: управа Хааберсти



