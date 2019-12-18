18.12.2019, 16:34

ФОТО | Уничтоженная огнем историческая вилла в Пыхья-Таллинне будет восстановлена


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Puuvillavabriku direktori villa taastamise arutelu Foto: Aleksandr Gužov

Сгоревшая недавно вилла директора Балтийской мануфактуры будет восстановлена в течение пяти лет. Такое обещание дал старейшине Пыхья-Таллинна Пеэтеру Ярвелайду руководитель фирмы-владельца комплекса бывшей прядильной фабрики Тарво Тедер.

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд посетил территорию Балтийской мануфактуры, чтобы ознакомиться с ситуацией, создавшейся в результате пожара, а также с общими планами по развитию данного квартала.

”Я призвал владельцев восстановить сгоревшую виллу в прежнем виде. Речь идет о жемчужине деревянной архитектуры и о местной достопримечательности, которая имеет большое значение для многих людей как в историческом, так и в эмоциональном плане”, — сказал Ярвелайд.

Член правления фирмы-владельца Балтийской мануфактуры Phoenix Land AS Тарво Тедер подтвердил, что владельцы действительно намерены восстановить сгоревшее строение в виде копии.

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”Эту возможность мы обсудили с председателем Tаллиннского отдела защиты старины Борисом Дубовиком еще во время тушения пожара. По его совету мы намерены очистить и законсервировать стены подвала и фундамент, чтобы при восстановлении здания максимально использовать все, что осталось”, — пояснил Тедер.

По его словам, восстановление виллы директора будет проходить параллельно с последущими этапами работ по развитию квартала Балтийской мануфактуры. По первоначальной оценке, эти работы займут около пяти лет. Уже в январе планируется объявить архитектурный конкурс.

Старейшина Пыхья-Таллинна также опроверг распостранившиеся среди местных жителей слухи о том, что поджог пустующего здания мог быть выгоден владельцам мануфактуры.

”Именно на этом месте не планируется строить никаких небоскребов или гостиниц. На территории данного участка недвижимости столько места, что говорить о возможности умышленного поджога со стороны владельцев просто абсурдно”, — подчеркнул Ярвелайд.

Старейшина добавил, что сотрудники пыхья-таллиннского отделения Муниципальной полиции ранее неоднократно общались с руководством Phoenix Land AS, поскольку рядом с виллой директора видели кампании детей и молодежи. Однако представители фирмы реагировали на замечания незамедлительно и выполняли все предписания МуПо.

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