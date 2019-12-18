ФОТО | Уничтоженная огнем историческая вилла в Пыхья-Таллинне будет восстановлена

Старейшина Пыхья-Таллинна Пеэтер Ярвелайд посетил территорию Балтийской мануфактуры, чтобы ознакомиться с ситуацией, создавшейся в результате пожара, а также с общими планами по развитию данного квартала.

”Я призвал владельцев восстановить сгоревшую виллу в прежнем виде. Речь идет о жемчужине деревянной архитектуры и о местной достопримечательности, которая имеет большое значение для многих людей как в историческом, так и в эмоциональном плане”, — сказал Ярвелайд.

Член правления фирмы-владельца Балтийской мануфактуры Phoenix Land AS Тарво Тедер подтвердил, что владельцы действительно намерены восстановить сгоревшее строение в виде копии.

”Эту возможность мы обсудили с председателем Tаллиннского отдела защиты старины Борисом Дубовиком еще во время тушения пожара. По его совету мы намерены очистить и законсервировать стены подвала и фундамент, чтобы при восстановлении здания максимально использовать все, что осталось”, — пояснил Тедер.

По его словам, восстановление виллы директора будет проходить параллельно с последущими этапами работ по развитию квартала Балтийской мануфактуры. По первоначальной оценке, эти работы займут около пяти лет. Уже в январе планируется объявить архитектурный конкурс.

Старейшина Пыхья-Таллинна также опроверг распостранившиеся среди местных жителей слухи о том, что поджог пустующего здания мог быть выгоден владельцам мануфактуры.