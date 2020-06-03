ФОТО | Улицы Таллинна исписаны граффити в поддержку массовых протестов в США

На улицах Таллинна также можно увидеть граффити в поддержку протеста чернокожих жителей США: аббревиатуры BLM, ACAB, а также различные знаки и лозунги.

BLM (Black Lives Matter — Жизни черных важны) — интернациональное движение активистов, выступающих против насилия в отношении чернокожего населения. Занимается организацией акций протестов, демонстраций в связи с полицейским насилием.

A.C.A.B. — аббревиатура, часто используемая как тюремная татуировка в Великобритании, чаще всего набиваемая по одной букве на каждый палец руки. ”A.C.A.B.” означает ”All Cops Are Bastards” (”Все копы — ублюдки”), также может означать ”All Coppers Are Bastards” (”Все менты — ублюдки”).

Напомним, что Джордж Флойд погиб 25 мая в Миннеаполисе после того, как полицейский на протяжении около девяти минут душил его коленом при задержании. Полицейский арестован, ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности. Трагедия вызвала волну протестов по всей стране, демонстрации переросли в беспорядки и столкновения с полицией. Во многих городах был введен комендантский час и задействована Национальная гвардия. Президент США Дональд Трамп пригрозил задействовать армию, если губернаторы не справятся с беспорядками.

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