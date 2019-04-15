15.04.2019, 18:44

ФОТО: ”Угроза из России очень вероятна”. Великобритания отправила в Эстонию вертолеты

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обновлено в 20:15
rus.delfi.ee
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ФОТО: ”Угроза из России очень вероятна”. Великобритания отправила в Эстонию вертолеты
Foto: Andres Putting

На выходных на базе Эмари приземлились четыре британских вертолета многоцелевого назначения AW159 Wildcat, которые будут находиться в Эстонии до конца мая и помимо прочего примут участие в учениях «Весенний шторм».

Согласно плану, во второй половине апреля к ним присоединяться пять военных вертолетов Apache.

PA Wire/PA Images

По словам майора Арво Йыэсалу, как и в прошлом году, прибывшие в Эстонию вертолеты — это вклад Соединенного королевства в укрепление присутствия союзников в Эстонии. ”Вертолеты совершили ознакомительные полеты, чтобы экипаж смог познакомиться как с воздушным пространством, так и ландшафтом, что позволит им сотрудничать с нашими военными и другими подразделениями союзников”, — отметил майор.

По заверению Йыэсалу, экипажи со своей стороны сделают все возможное, чтобы минимально мешать жителям города.

Он сказал, что как Wildcat, так и Apache будут оказывать летную поддержку наземным подразделениям на ”Весеннем шторме”. Wildcat кроме этого сможет совершать разведывательные полеты.

”Угроза из России очень вероятна”

Как писала ранее Лента.ру, Великобритания отправила пять вертолетов Apache в Эстонию. Об этом сообщает Sky News.

”Угроза из России очень вероятна”, — объяснил маневр глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон. Он также добавил, что перемещение Apache ”жизненно важно”, и многие страны его приветствовали. Вертолеты будут находиться в Эстонии на протяжении трех месяцев.

Помимо вертолетов, Великобритания направила в Прибалтику дополнительно 110 военнослужащих. Общая численность британских войск там теперь составляет около 1000 человек.

Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что на данный момент страна не сотрудничает с НАТО ни в одной сфере.

В начале апреля оборонный колледж НАТО рассказал о трех вариантах будущего альянса, и во всех Россия называлась противником.

4 апреля ведущий немецкого телеканала ZDF ​Клаус Клебер рассказал о вторжении российских войск в Эстонию. Затем он призвал телезрителей не беспокоиться, подчеркнув, что вторжение России в прибалтийскую страну — образ.

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