На выходных на базе Эмари приземлились четыре британских вертолета многоцелевого назначения AW159 Wildcat, которые будут находиться в Эстонии до конца мая и помимо прочего примут участие в учениях «Весенний шторм».
Согласно плану, во второй половине апреля к ним присоединяться пять военных вертолетов Apache.
По словам майора Арво Йыэсалу, как и в прошлом году, прибывшие в Эстонию вертолеты — это вклад Соединенного королевства в укрепление присутствия союзников в Эстонии. ”Вертолеты совершили ознакомительные полеты, чтобы экипаж смог познакомиться как с воздушным пространством, так и ландшафтом, что позволит им сотрудничать с нашими военными и другими подразделениями союзников”, — отметил майор.
По заверению Йыэсалу, экипажи со своей стороны сделают все возможное, чтобы минимально мешать жителям города.
Он сказал, что как Wildcat, так и Apache будут оказывать летную поддержку наземным подразделениям на ”Весеннем шторме”. Wildcat кроме этого сможет совершать разведывательные полеты.
”Угроза из России очень вероятна”, — объяснил маневр глава Минобороны Британии Гэвин Уильямсон. Он также добавил, что перемещение Apache ”жизненно важно”, и многие страны его приветствовали. Вертолеты будут находиться в Эстонии на протяжении трех месяцев.
Помимо вертолетов, Великобритания направила в Прибалтику дополнительно 110 военнослужащих. Общая численность британских войск там теперь составляет около 1000 человек.
Ранее замминистра иностранных дел России Александр Грушко отметил, что на данный момент страна не сотрудничает с НАТО ни в одной сфере.
В начале апреля оборонный колледж НАТО рассказал о трех вариантах будущего альянса, и во всех Россия называлась противником.
4 апреля ведущий немецкого телеканала ZDF Клаус Клебер рассказал о вторжении российских войск в Эстонию. Затем он призвал телезрителей не беспокоиться, подчеркнув, что вторжение России в прибалтийскую страну — образ.