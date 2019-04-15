ФОТО: ”Угроза из России очень вероятна”. Великобритания отправила в Эстонию вертолеты

Согласно плану, во второй половине апреля к ним присоединяться пять военных вертолетов Apache.

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По словам майора Арво Йыэсалу, как и в прошлом году, прибывшие в Эстонию вертолеты — это вклад Соединенного королевства в укрепление присутствия союзников в Эстонии. ”Вертолеты совершили ознакомительные полеты, чтобы экипаж смог познакомиться как с воздушным пространством, так и ландшафтом, что позволит им сотрудничать с нашими военными и другими подразделениями союзников”, — отметил майор.

По заверению Йыэсалу, экипажи со своей стороны сделают все возможное, чтобы минимально мешать жителям города.

Он сказал, что как Wildcat, так и Apache будут оказывать летную поддержку наземным подразделениям на ”Весеннем шторме”. Wildcat кроме этого сможет совершать разведывательные полеты.

”Угроза из России очень вероятна”

Как писала ранее Лента.ру, Великобритания отправила пять вертолетов Apache в Эстонию. Об этом сообщает Sky News.