ФОТО | Участники вечеринки полностью разгромили банкетный зал в Старом Таллинне. Владелец в шоке

"Сегодня ночью случилось с нами одна неприятная история. Организованная вечеринка одной компании оказалась особенной. У нас разрушено, разбито, выломано, сломано всё. Бильярдный стол, посудомойка, двери, зеркала, посуда, мусорные баки, комоды…и даже маленькая статуэтка совы. Одним словом, почти всё. Всё, что с такой любовью 3 года мы делали, было разрушено людьми", — сообщило заведение у себя на Facebook.

"Мы всегда доверяли людям на слово, за что получали офигенные отзывы. А сейчас мы пребываем в шоке и думаем продолжать ли нам или закрыться.Как поступили бы Вы?" — написали владельцы.