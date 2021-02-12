ФОТО | Убийство основателя панк-группы The Tuberkuloited: сожительница себя виновной не признает

Согласно обвинению, 15 мая прошлого года в деревне Аудру в Пярнумаа 46-летняя Юлле ударила ножом своего сожителя, нанеся ему смертельные раны. По версии обвинения, мужчина сидел за столом в доме, где они жили с Юлле, в то время как женщина подошла к нему сзади и ударила ножом. В результате внутреннего кровотечения мужчина скончался на месте.

Прокуратура отмечает, что свою роль в истории сыграл алкоголь.

Защитник Коттиссе Рюнно Роосмаа сказал Delfi, что его подзащитная себя виновной в убийстве не признает. Что именно произошло в тот день между мужчиной и женщиной, он пока рассказать не может.

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