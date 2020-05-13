ФОТО: Убийство на хуторе в Элва. Что же случилось?

”Полиция сказала, что он вроде бы не местный”, — рассказывают местные жители.

”Это братья-близнецы Рихо и Тео”, — говорят они о задержанных.

”Их отца Тоомаса я видела несколько дней назад. Их самих — на прошлой неделе”, — рассказывает одна женщина.

Из рассказа местных вырисовывается, что речь идет о семье Варблане в составе 80-летнего отца и двух братьев-близнецов, которые каждое лето приезжали из Тарту, чтобы провести лето на хуторе.

Насколько известно, у братьев имеются семьи. Говорят, что хлопки хуторе — обычное дело. И не только потому, что мужчины являются заядлыми охотниками, но еще и из-за того, что на полях для отпугивания птиц установлены газовые пушки.

Вчерашние же выстрелы имели совершенно иной характер.

Что касается самого хутора, то видно, что возле него стоят как пустые, так непочатые бутылки из-под алкоголя. Местные говорят, что братья производили впечатление приличных людей. ”Хорошие, готовые прийти на помощь парни были. Не размахивали своими ружьями, не бравировали”, — сказал один мужчина.

Что произошло

Вчера вечером в полицию поступило сообщение о том, что в волости Элва в Тартумаа выстрелили из охотничьего ружья в 59-летнего мужчину. К сожалению, от полученных ран он скончался на месте.

Сообщение о возможной стрельбе в частном доме поступило в 18:11. Полиция развернулся масштабную операцию с привлечением патрульного экипажа, команды быстрого реагирования и спецподразделения K-Komando. Поскольку не было известно, что их ждет, стражи порядка в целях защиты людей перекрыли близлежащие дороги.

По прибытии на место полицейские обнаружили во дворе дома 59-летнего мужчину с пулевым ранением, который, с сожалению, скончался. В качестве подозреваемого задержали двух 53-летних мужчин с признаками алкогольного опьянения.

Детали инцидента выяснит следствие.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.