13.05.2020, 14:34

ФОТО: Убийство на хуторе в Элва. Что же случилось?

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Galerii: 15 pilti
Foto: Argo Ingver

Вчера вечером во дворе хутора Кууди в волости Элва в Тартумаа был застрелян мужчина. В связи с этим полиция задержала двух 53-летних мужчин.

”Полиция сказала, что он вроде бы не местный”, — рассказывают местные жители.

”Это братья-близнецы Рихо и Тео”, — говорят они о задержанных.

”Их отца Тоомаса я видела несколько дней назад. Их самих — на прошлой неделе”, — рассказывает одна женщина.

Из рассказа местных вырисовывается, что речь идет о семье Варблане в составе 80-летнего отца и двух братьев-близнецов, которые каждое лето приезжали из Тарту, чтобы провести лето на хуторе.

Насколько известно, у братьев имеются семьи. Говорят, что хлопки хуторе — обычное дело. И не только потому, что мужчины являются заядлыми охотниками, но еще и из-за того, что на полях для отпугивания птиц установлены газовые пушки.

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Вчерашние же выстрелы имели совершенно иной характер.

Что касается самого хутора, то видно, что возле него стоят как пустые, так непочатые бутылки из-под алкоголя. Местные говорят, что братья производили впечатление приличных людей. ”Хорошие, готовые прийти на помощь парни были. Не размахивали своими ружьями, не бравировали”, — сказал один мужчина.

Что произошло

Вчера вечером в полицию поступило сообщение о том, что в волости Элва в Тартумаа выстрелили из охотничьего ружья в 59-летнего мужчину. К сожалению, от полученных ран он скончался на месте.

Сообщение о возможной стрельбе в частном доме поступило в 18:11. Полиция развернулся масштабную операцию с привлечением патрульного экипажа, команды быстрого реагирования и спецподразделения K-Komando. Поскольку не было известно, что их ждет, стражи порядка в целях защиты людей перекрыли близлежащие дороги.

По прибытии на место полицейские обнаружили во дворе дома 59-летнего мужчину с пулевым ранением, который, с сожалению, скончался. В качестве подозреваемого задержали двух 53-летних мужчин с признаками алкогольного опьянения.

Детали инцидента выяснит следствие.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

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