ФОТО | У здания RMK прошел протест против сплошной вырубки леса

Около полусотни активистов организовали в Таллинне шествие в поддержку природы и лесов Эстонии. После этого они организовали протест под окнами здания RMK. Протест направлен против сплошной вырубки эстонских лесов.
Около полусотни активистов организовали в Таллинне шествие в поддержку природы и лесов Эстонии. После этого они организовали протест под окнами здания RMK. Протест направлен против сплошной вырубки эстонских лесов.
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