18.06.2020, 18:50

ФОТО | У здания RMK прошел протест против сплошной вырубки леса

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ФОТО | У здания RMK прошел протест против сплошной вырубки леса
Foto: Andres Putting

Около полусотни активистов организовали в Таллинне шествие в поддержку природы и лесов Эстонии. После этого они организовали протест под окнами здания RMK. Протест направлен против сплошной вырубки эстонских лесов.

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