ФОТО | У Монумента свободы вместо моря цветов — один маленький веночек

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Сегодня исполняется 100 лет со дня заключения Тартуского мирного договора. Можно было бы предположить, что по этой причине будет празднично и в Таллинне у Монумента победы в Освободительной войне, но не тут-то было.